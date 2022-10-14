朱紅：騰訊仍徘徊在約四年低位，留意購25781/沽26119

如看好恒指，可留意恒指牛證51290)，收回價16000點，2023年3月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53277)，收回價17400點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股繼續受壓，騰訊00700)持續走弱，股價仍然在約四年的低位248元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿2.8倍。

內媒報道美團03690)聯合中國銀行03988)發布首款面向大眾流通的數字人民幣硬件錢包，自9月1日起申領，截至9月20日已吸引近45萬人預約申領。美團股價繼續在150元附近整固，如看好美團，可留意美團認購證26118)，行使價181.98元，2023年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

油組自4月以來第四次下調今年全球石油需求增長預測，今年石油需求為每日264萬桶，較之前的預測減少46萬桶。明年石油需求為每日234萬桶，比之前的預測減少36萬桶，至每日1.0202億桶，但明年整體的需求仍然將超過2019年疫情前水平的估算。

中國海洋石油00883)繼續在10元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證60121)，收回價8.9元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。

美匯指數在113附近徘徊，國際金價靠穩，SPDR金ETF02840)反彈至50天線1260元水平後，反复回落至10天線1220元。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

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