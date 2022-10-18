朱紅：恒指曾見52周低，留意恒指購25711/沽26651

如看好恒指，可留意恒指牛證51290)，收回價16000點，2023年3月到期，實際槓桿31倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53277)，收回價17400點，2023年3月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)股價曾見52周低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿3倍。

資金流入友邦01299)熊證。如看好友邦，可留意友邦認購證24488)，行使價80.03元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證26034)，行使價55.5元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中國海洋石油 00883)公佈，按照中國企業會計準則，預期截至９月３０日止，今年首三季度純利介乎人民幣１,０７８億至１,０９８億元，比去年同期增加５５０億至５７０億元，同比增加約1.04 至1.08倍。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

贛鋒鋰業01772)發盈喜，料首三季盈利介乎143億至153億元人民幣，同比增長478.29-518.73%。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證26512)，行使價66.71元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

外媒報道，港府有意放寬房地產稅和簽證等限制，以遏止人才持續流失的問題，當中下調房產稅料吸引買家入市。如看好新地00016)，可留意新地認購證26508)，行使價94.93元，2023年10月到期，實際槓桿4倍。

行政長官李家超將於週三19日)發表任內首份《施政報告》，市場關注會否進一步放寬入境檢疫措施。國泰航空00293)股價於7.5元附近徘徊。如看好國泰，可留意國泰認購證20822)，行使價9.24元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

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