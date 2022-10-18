朱紅：比亞迪升越10天及20天線，留意比迪購25562/沽24349

如看好恒指，可留意恒指牛證51288)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53277)，收回價17400點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)公布，預計首三季度歸屬股東淨利潤介乎91-95億人民幣，按年增長272%-288%。單計第三季度，預計淨利潤則按年增長333%-365%。比亞迪股價造好，最多升逾7%高見207元，重越10天及20天線。如看好比亞迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

據報英倫銀行或推遲出售數十億英鎊國債，以穩定債市。匯控00005)股價向好，升至20天線約42.3元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報騰訊00700)最新申請面部鑒偽模型專利，可應用於人工智能、智慧交通、輔助駕駛等場景。騰訊股價持續反彈，曾高見256.6元，其後在約254元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

內地「雙十一」購物節臨近，多家電商平台正預備展開購物預售，消費股板塊普遍向好。阿里巴巴09988)股價上升，曾高見76.4元。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

中國平安02318)公布，截至9月底綜合運用保險資金、銀行信貸等金融資源，累計投入逾5.9萬億元人民幣支持實體經濟發展，覆蓋能源、交通及水利等重大基建項目。平安走勢反覆，早段高開後一度倒跌，其後在約38.5元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證68123)，收回價50.2元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。

贛鋒鋰業01772)早前公布，第三季度預計歸屬股東淨利潤介乎70.46-80.46億人民幣，增長567%-662%。公司股價反彈，連升3日曾高見54.95元。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證26512)，行使價66.71元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

行政長官李家超將發表首份《施政報告》，市場關注土地房屋政策及提升香港競爭力舉措等。本地地產股普遍向好，新鴻基地產00016)連升4日，在約92.8元水平整固。如看好新地，可留意新地認購證26508)，行使價94.93元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。

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