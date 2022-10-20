朱紅：恒指10天線前遇阻，留意恒指牛51288/熊53507

如看好恒指，可留意恒指牛證51288)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53507)，收回價17200點，2023年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)旗下電商平台天貓於騰訊00700)微信上線一款名為「天貓超市小鐺家」的小程序，據報該小程序主要用於品牌宣傳，未來或用作發放優惠券供用戶到天貓超市購物。阿里股價回落，跌至約72.7元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價回吐，於250元關口受壓，在約245元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

據報甲骨文公司與匯豐00005)宣布達成策略性合作，加速銀行數碼轉型。匯控00005)股價續沿20天線靠穩，在41.7元水整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報道，友邦01299)自3月21日以來，公司已合計回購120次，累計耗資191.49億港元。友邦股價一度逆市向好，曾高見69.25元。如看好友邦，可留意友邦認購證26031)，行使價74.05元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證26034)，行使價55.5元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

調查機構Canalys報告指出，第三季全球智能手機市場按年跌9%，連續三個季度下跌。小米集團01810)股價於20天線阻遇力，回落至8.95元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26656)，行使價7.5元，2023年12月到期，實際槓桿2倍。

據內媒報道，自9月底開始，電池供應持續短缺，儲能企業普遍暫停接單。電池板塊普遍向好，贛鋒鋰業01772)一度升越20天，高見56.45元。如看好贛鋒，可留意贛鋒認購證26512)，行使價66.71元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

電訊板塊靠穩，中國移動00941)續沿10天線整固，在50元關口好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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