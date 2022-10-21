朱紅：科技股普遍下跌，留意騰訊購25781/沽26649

如看好恒指，可留意恒指牛證51666)，收回價15800點，2023年3月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)曾跌至231元創逾5年新低，其後在約233元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25781)，行使價290元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

阿里巴巴09988)旗下物流平台菜鳥宣布開通「歐洲取暖」物流專線，提供海陸空多式聯運物流解決方案，兼顧國際貨運及跨境電商物流。阿里股價下跌，曾跌至68元，創上市新低。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

美團03690)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價續偏軟，一度跌逾7%低見133.7元，創近半年新低。如看好美團，可留意美團認購證26767)，行使價166.98元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)創辦人兼董事長雷軍表示，當電動車行業進入成熟期時，全球前5大品牌將佔據80%以上的市場份額，相信小米做車的唯一成功途徑是成為全球前5名，且每年出貨量逾1000萬輛。小米股價逆市向好，升至9.1元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26656)，行使價7.5元，2023年12月到期，實際槓桿2倍。

英國公布，9月CPI按年升10.1%，再創40年最大升幅。匯控00005)股價靠穩，續沿20天線約41.8元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報A股五大上市險企今年首九個月原保險保費收入共約2.12萬億元人民幣，按年增長4%，與上半年按年增速一致。中國平安02318)走勢反覆，曾跌至36.5元創逾5年新低，其後在37元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

電訊板塊個別發展，中國移動00941)變動不大，續於50元關口徘徊。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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