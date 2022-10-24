朱紅：科技股低位徘徊，留意騰訊購26903/沽26649

如看好恒指，可留意恒指牛證53276)，收回價15400點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，今年以來港股已有202家上市公司實施股份回購，回購總金額達750億港元，同比大增160%。當中騰訊00700)年初至今回購金額達245億港元，成為港股回購金額之最。唯公司股價續跌，低見230.2元，再創近5年半新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)股價回穩，在約70元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證25498)，行使價88.93元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿2倍。

據報小米01810)旗下小米汽車科技目前已有逾280條專利申請信息，其中80條已獲授權，多數為發明專利。公司股價連升兩日，在9.25元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26656)，行使價7.5元，2023年12月到期，實際槓桿2倍。

英國首相卓慧思宣布請辭，預計最快一周內選出新首相，英鎊匯價向好。匯控00005)股價靠穩，續沿20天線約41.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中港股市靠穩，內險股普遍偏軟，中國平安02318)走勢反覆，續於約36.7元水平低位徘徊。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

中國移動00941)公布，首三季多賺13%至985億元人民幣，EBITDA錄2515億人民幣，按年增長5.9%；營運收入7235億人民幣，增長11.5%。公司股價下跌，在49.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

據報比亞迪01211)太陽能推出戶用光伏解決方案，進軍戶用光伏市場，客戶可在屋頂安裝光伏發電，供家庭使用。比亞迪股價逆市向好，唯仍受制於20天線，於195.5元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

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