朱紅：恒指跌逾千點創近年新低，留意恒指購26655/沽26651

如看好恒指，可留意恒指牛證53505)，收回價15000點，2023年3月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

科技股板塊受壓，多隻科技股創新低。騰訊00700)跌逾一成，最低曾見205.2元，創逾5年半新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

國家統計局公布，9月份社會消費品零售總額按年增長2.5%，增速回落2.9個百分點。其中商品零售增速比8月份回落2.1個百分點。電商板塊下跌，阿里巴巴09988)跌逾一成，曾低曾見60.8元，再創回港上市新低。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

京東集團09618)同創上市新低，曾跌約15%低見138.9元。如看好京東，可留意京東認購證25565)，行使價220.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東熊證54405)，收回價198元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

據報英國財相侯俊偉將建議於下次大選後調高所得稅，以填補400億元英鎊的財政缺口。英鎊匯價靠穩，匯控00005)股價逆市上升，連日在20天線之上約42元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)將於周三26日)公布季度業績，公司股價偏軟，曾低見32.55元，再創逾5年半新低。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據報道中國三大電訊運營商數據顯示，5G用戶數量持續增長，5G套餐總用戶破10億。電訊股偏軟，中國移動00941)股價下跌，失守100天線，曾低見48.25元。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

據報部分美國聯儲局理事認為，正接近開始討論放慢加息的時機，以避免過度加息拖垮經濟。美匯指數略為回落，國際金價向好，SPDR金ETF02840)逆市上升，升至1210元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。