朱紅：科技股低位反彈，留意阿里購25566/沽26902

如看好恒指，可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54853)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)公布，周一24日)正式啟動第14屆天貓雙11全球狂歡季，今年共有超過29萬個品牌參加，阿里將為商家提供多元工具和解決方案，幫助品牌發展會員體系。阿里走勢反覆，早段低見60.25元後見支持，反彈至約64元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

科技股板塊普遍反彈，騰訊00700)早段失守200元關口後見支持，反彈至約210元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

據報小米01810)手機第三季印度市場出貨量達920萬台，佔比21%，連續兩年每季均穩坐榜首。公司股價上升，曾升至20天線約9.01元水平。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證26656)，行使價7.5元，2023年12月到期，實際槓桿2倍。

匯控00005)公布，截至今年9月第三季列帳基準除稅前利潤為31.47億美元，按年跌41.8%。集團最大盈利貢獻市場亞洲區列賬基準除稅前利潤為35.14億元美元，按年升6.4%。匯控股價反覆，由升轉跌在40元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)旗下平安銀行9月止第三季度，實現營業收入462.43億人民幣，按年增加8.8%。平安股價早段曾低見32元，其後低位反彈至約33元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)將於周五28日)公布業績，公司早前曾發盈喜，預計第三季淨利增逾3倍。比亞迪股價連跌兩日，曾低見178.6元，創逾半年新低。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

電訊股板塊續偏軟，中國移動00941)曾跌至48.1元，創逾兩個月新低。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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