朱紅：騰訊股價反彈，留意騰訊購27044/沽26649

如看好恒指，可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54853)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，騰訊00700)近日申請多項專利，涉及生物特徵支付、遊戲戰力評估等。騰訊股價連續兩日反彈，曾高見218.4元，午後在約212元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

內地「雙11」網購旺季將啟動，阿里巴巴09988)表示今年不再單純關注成交額，亦會注重消費者體驗以及商家的用戶增長。阿里股價偏軟，在約62元水平低位徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

據報美團03690)正研究向香港和國際市場擴張，並計劃率先進入香港食品外賣市場，近日公司正加緊增聘人手。美團股價向好，曾升近9%高見134.6元。如看好美團，可留意美團認購證26767)，行使價166.98元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證26899)，行使價127.9元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

匯控00005)公布第三季除稅前利潤按年下跌逾四成，亞洲區業務除稅前利潤則按年升6.4%。匯控股價略為彈，在40.4元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

乘聯會初步推算10月新能源汽車零售銷量在55萬輛左右，按年增長73.5%。該會認為，10月市場不確定性加大。比亞迪01211)將於周五28日)公布業績，公司股價低位反彈，唯受制於10天線，在187元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

電訊股板塊個別發展，中國移動00941)受制於100天線，在約48.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證26510)，行使價56.78元，2023年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

美國近日公布多項經濟數據遜預期，市場關注聯儲局或會放慢加息速度，美國國債孳息率和美元匯價下跌，國際金價向好。SPDR金ETF02840)表現靠穩，升越10天線高見1221.5元。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。

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