朱紅：電商股板塊向好，留意阿里購25566/沽26902

如看好恒指，可留意恒指牛證55341)，收回價14800點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54853)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)表示，今年「雙11」參與者來自全球的90多個國家和地區，接近4萬個合作夥伴，提供的商品覆蓋多達7000個種類，期待今年天貓雙11能夠成為合作夥伴的用戶增長最佳引擎。阿里股價反彈，曾升逾9%高見67.95元，其後升幅收窄在65元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

電商板塊向好，京東集團09618)曾升逾一成高見164.4元，在10天線水平整固。如看好京東，可留意京東認購證25565)，行使價220.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡京東，可留意京東熊證54405)，收回價198元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍上升，騰訊00700)股價連日反彈，早段曾高見222，午後在約214元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

市場研究公司Canalys報告指出，第三季度中國智能手機市場出貨7000萬台，同比下跌11%，小米01810)手機出貨900萬台排名第五。小米股價連日造好，升至9.2元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)與巴西最大的經銷商集團Saga在首都巴西利亞開設了首家門店，公司預計2023年底將在巴西設立100家門店。比亞迪將於周五28日)公布業績，公司股價續受制於10天線，由升轉跌至184元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)宣布，第三季錄得純利764.63億人民幣，按年跌6.3%，每股基本盈利4.38元。平安股價連日反彈，升至34元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿6

倍。

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