朱紅：比亞迪績前下跌，留意比迪購25562/沽24349

如看好恒指，可留意恒指牛證55783)，收回價14200點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55349)，收回價16000點，2023年4月到期，實際槓桿13倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

據中國汽車工業協會統計，2022年1-9月，銷量排名前十位轎車生產企業共銷售508.1萬輛，其中比亞迪01211)增速最為顯著。比亞迪周五28日)公布業績，公司股價績前下跌，跌約10%低見163.1元，創近年半新低。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

據報歐盟達成一項協議，2035年起將實際上禁止新的內燃機汽車。汽車股普遍下跌，吉利汽車00175)股價受制於10天線，跌約6%低見8.32元。如看好吉利，可留意吉利認購證27046)，行使價10.08元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)旗下天貓國際宣布正式升級海外直購業務，位於日本、歐洲等六大採購中心團隊，將在全球直採威士忌、潮玩、數碼科技等進口貨物，直郵到消費者手上。阿里股價回吐，曾跌約5%低見60.9元。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價跌近6%，再度下試200元關口。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

中國平安02318)日前公布截至今年9月底止首三季業績，純利按年跌6.3%至764.63億元人民幣，營運利潤1,232.88億人民幣增長3.8%。平安股價下跌，在32.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證25494)，行使價48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

中國海洋石油00883)公布，截至今年9月30日止9個月，純利按年升1.06倍至1087.68億元人民幣，營業收入按年升78.97%至3111.45億元。公司股價一度逆市向好，高見9.95元後回落至9.77元水平徘徊。如看好海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報道，印度排燈節黃金銷售創下了歷史新高，加上越南、日本等亞洲國家增持黃金，利好國際金價。SPDR金ETF（02840）表現靠穩，續於10天線約1208元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。

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