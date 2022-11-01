朱紅：騰訊逆市向好，留意騰訊購27044/沽27309

如看好恒指，可留意恒指牛證55784)，收回價14000點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55349)，收回價16000點，2023年4月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

據媒體統計，騰訊00700)最大股東Naspers通過旗下子公司Prosus仍持有26.926億股騰訊股票，與9月9日時持股數量一致，估計或意味Naspers在9月9日至10月27日階段性地停止了減持騰訊股票。騰訊股價反彈，曾升近8%高見216.6元，其後在約206元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

評級機構穆迪維持阿里巴巴09988)「A1」發行人評級及高級無抵押品評級，展望維持穩定，並預期阿里憑藉龐大的用戶群可穩步增長，同時相信新業務可產生協同效應。阿里股價反覆，升至64.55元後遇沽壓，回落至61.4元好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

比亞迪01211)公布，第三季度純利約57.16億元人民幣，同比升3.5倍;營業收入約1171億元，升1.16倍。公司股價績後造好，反彈逾7%曾高見179.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

據報道，小米01810)正在逐步關閉印度金融服務業務，近期已將印度的Mi Pay及Mi Credit應用程式從應用程式商店下架。小米股價造好，續沿10天線約8.95元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證25780)，行使價11.62元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

中國石油化工股份00386)公布，今年首三季純利按年跌5.9%至572.84億元人民幣，經營收益按年跌10.7%至758.86億元。中石化股價下跌，曾跌約7%低見3.06元。如看好中化，可留意中化認購證27419)，行使價3.86元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

內險股個別發展，中國平安02318)股價下跌，曾低見31.3元，再創近5年半新低。如看好平安，可留意平安認購證27306)，行使價38元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證56109)，收回價36.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

電訊股走勢各異，中國移動00941)股價下跌，曾低見46.8元，創近月新低。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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