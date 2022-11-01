朱紅：騰訊連續兩日反彈，留意騰訊購27044/沽27309

如看好恒指，可留意恒指牛證55344)，收回價14400點，2023年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56270)，收回價15800點，2023年4月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

媒體報道，騰訊00700)大股東Naspers旗下Prosus資產摘要顯示，截至10月28日該公司仍持有26.926億股騰訊股份，與9月8日公布的持股數量一致，顯示Naspers在這段期間停止減持騰訊。騰訊股價連日反彈，升逾一成在227元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

阿里巴巴09988)公布，天貓雙11購物街第一波售賣開售1小時，102個品牌成交額過億元人民幣，其中國貨品牌佔比過半。阿里股價造好，曾升逾11%高見68.25元。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

京東09618)公布，「雙11全球熱愛季」正式啟動後，美的、海爾、聯想等家電品類1分鐘成交金額破10億元，10分鐘整體成交額同比增長超40%。京東表現向好，升約8%至157元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證27420)，行使價200.2元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)公布，截至周二1日)凌晨，小米「雙11」活動啟動4小時全渠道累計支付金額已突破46億元人民幣。小米股價升越10天線，在約9.25元水平爭持。如看好小米，可留意小米認購證26658)，行使價9.4元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

友邦01299)公布，截至今年9月30日止固定匯率基準計算首三季業績，新業務價值跌8%至22.77億元，總加權保費收入上升3%至272.24億元。友邦股價績後向好，升約7%至64元水平整固。 如看好友邦，可留意友邦認購證26031)，行使價74.05元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證26034)，行使價55..5元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中港股市靠穩，內險股普遍造好，中國平安02318)股價低位反彈，在32.8元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證27307)，行使價40元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證56109)，收回價36.2元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

電訊股表現靠穩，中國移動00941)低位略為反彈，在47.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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