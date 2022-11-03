朱紅：騰訊10天線之上整固，留意騰訊購27044/沽27309

如看好恒指，可留意恒指牛證55344)，收回價14400點，2023年3月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54853)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿24倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

中信集團及騰訊00700)大股東Prosus澄清稱早前市傳中信有意收購騰訊股份的報道不符合事實， Naspers和Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心。騰訊股價連日反彈後反覆靠穩，在約228元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

京東09618)旗下京東零售進行新一輪組織架構調整，近日已成立技術研發與數據中心，整合原有的數據中心、技術研發和數據產品研發團隊，以推動京東零售技術研發體系的中台能力。京東股價靠穩，在10天線約154元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證27420)，行使價200.2元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)旗下極氪第二款量產車純電MPV極氪009上市，其中WE版CLTC綜合續航里程702公里，成為全球首款續航超過700公里的純電MPV。吉利股價連日反彈，升越10天線高見9.42元。如看好吉利，可留意吉利認購證27046)，行使價10.08元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

內媒報道市傳小米01810)的造車計劃被叫停，小米指不針對傳言作回應，而小米汽車項目正在順利推進。小米股價續沿10天線整固，在約9.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證25780)，行使價11.62元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

金管局總裁余偉文表示，香港將堅持聯繫匯率制度，因有強勁緩衝、龐大儲備以及強大銀行體系作後盾，亦表示不擔心加息會對香港造成影響。銀行股表現靠穩，匯豐00005)續沿10天線整固，連日在約41元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價下跌，在約32元水平低位徘徊。如看好平安，可留意平安認購證27307)，行使價40元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證56109)，收回價36.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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