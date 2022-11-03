朱紅：恒指10天線整固，留意恒指牛55344/熊54853

如看好恒指，可留意恒指牛證55344)，收回價14400點，2023年3月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54853)，收回價16200點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

國家市場監管總局批准中國聯通與騰訊00700)設立混改新公司，從事內容分發網絡和邊緣計算業務，以形成完整的平台能力、營運能力和產品創新能力。騰訊股價連升多日後回吐，下跌至222元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證27044)，行使價267元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

聯儲局連續第4次加息0.75厘，對息口較為敏感的科技股普遍下跌，阿里巴巴09988)股價受制於10天線，跌約6%至63元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

聯儲局加息後，匯豐00005)宣布由周五4日)起，上調港元最優惠利率25點子，由年利率5.125厘調高至5.375厘，為年內第二次上調港元最優惠利率。匯豐跌約3%，回落至約40元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報京東科技與中國移動通信集團上海有限公司簽署戰略合作協議，雙方將聚焦平台型智慧城市、數字政府以及數據中心等領域開展全方位實質性合作。中國移動00941)股價於10天線遇阻，回落至48元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

乘聯會數據初步統計顯示，10月乘用車市場零售190.5萬輛、車廠商批發226.2萬輛，兩者均較上月同期下降1%。汽車股普遍下跌，吉利汽車00175)股價回吐，跌至9.1元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿3倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)跌逾3%，回落至約32元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證27306)，行使價38元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安熊證56109)，收回價36.2元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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