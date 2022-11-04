金融峰會釋出正面信息，留意恒指牛55344/熊54856

如看好恒指，可留意恒指牛證55344)，收回價14400點，2023年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54856)，收回價16800點，2023年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿4倍。

科技股帶領港股反彈，騰訊（00700）股價從10月低位連日反彈，並重上20天線232元，暫時10天線216元有支持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證27309)，行使價180元，2023年8月到期，實際槓桿3倍。

內地雙十一購物節將近，阿里巴巴09988)股價從198元低位連日反彈，並重上20天線232元。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

從10月底起港股每日成交日上升至1200億元附近，港交所（00388）跟隨大市重上20天243元。如看好港交，可留意港交認購證27304)，行使價270.2元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交熊證50857)，收回價300元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

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