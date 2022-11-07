朱紅：恒指連日造好，留意恒指牛56813/熊53277

如看好恒指，可留意恒指牛證56813)，收回價14800點，2023年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53277)，收回價17400點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

國務院發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，指出數字經濟成為推動經濟增長的主要引擎之一，中國數字經濟規模達到45.5萬億元人民幣，佔國內生產總值比重約40%。科技股普遍上升，騰訊00700)股價連升兩日，升至250元關口徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

阿里巴巴（09988）表示，「雙十一」促銷期間天貓國際上有750個海外品牌銷售額按年增長超100%，20個首次參與「雙十一」的海外新品牌成交額超過1,000萬元人民幣。阿里股價續沿20天線靠穩，在約70元關口好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證25566)，行使價80.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

據聯交所資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡上周二1日)減持329.7萬股比亞迪01211)H股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。比亞迪走勢反覆，跌至20天線見支持，在約198元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

據報匯控00005)主要股東之一平保旗下平安資產管理表示，匯控的支出遠高於同業，認為匯控逼切需要進一步削減開支，呼籲該行通過裁員等方式大幅削減成本。匯控連升兩日，升至50天線約44元水平，創逾一個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

中港股市向好，保險股普遍上升，中國平安02318)升逾6%，重越20天線在約37元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證23179)，行使價49.88元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

電訊板塊靠穩，中國移動00941)股價升越10天線，在約48.5元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

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