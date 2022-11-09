朱紅：恒指16500點整固，留意恒指牛57883/熊54411

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證57883)，收回價16000點，2023年3月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)多個團隊正聯合研發由數字人全面接管的終端交互引擎。該項目集合達摩院NLP，語音，視覺，3D構建驅動及大模型領域團隊，和天貓精靈AliGenie交互系統專家。阿里股價續沿20天線靠穩，在約70元關口好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證27676)，行使價73.05元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

Sensor Tower商店情報平台發布10月中國手遊發行商在全球的收入排名，42個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金18.6億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入38.4%。騰訊00700)股價連升兩日，升至250元關口徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

美國大幅加息後，陸續有銀行上調港元定存息率搶資金，當中匯豐00005)12個月港元定存息加至4.1厘，加幅為0.4厘，為目前發鈔行之中最高。匯豐股價升至50天線約44元水平，如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)董事會秘書盛瑞生早前在業績說明會上表示，中國養老金市場有廣大的發展機遇。平保前期已密切關注相關政策動向，並已提前布局個人養老年金業務。平保連升兩日至37元附近整固。如看好平安，可留意平安牛證56808)，收回價31.8元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證54402)，收回價40.2元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

電訊板塊靠穩，中國移動00941)股價升越10天線，在約48元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，重要聲明

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實際槓桿10倍。