朱紅：科技股回吐，留意騰訊購26903/沽26649

如看好恒指，可留意恒指牛證57890)，收回價15600點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)連升多日後股價回吐，跌約4%至236元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

阿里雲與長城汽車02333)簽訂戰略合作協議，雙方將在雲上智慧協同、數字化辦公平台服務、產業互聯網等多領域全面拓展合作關係，是雲棲大會阿里雲「汽車雲」正式發布後，首個落地的全方位戰略合作。阿里巴巴09988)股價連日受制於20天線，回落至10天線約65.4元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證27676)，行使價73.05元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

國際數據公司IDC)最新平板電腦季度報告顯示，第三季內地平板電腦市場出貨量約729萬部，按年下降約4.5%，其中小米01810)位列第五，市佔率下跌至6.5%。小米股價連日回吐，回落至10元關口整固。如看好小米，可留意小米認購證25780)，行使價11.62元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

乘聯會數據顯示，內地 10月新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛，同比增長75.2%，環比降9.0%。新能源汽車股普遍下跌，比亞迪01211)股價偏軟，跌穿10天及20天線，至183元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

銀行股走勢靠穩，匯控00005)連日受制於50天線，回落至約43元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)走勢反覆，早段曾升至17.3元創月內新高，午後回落至約17元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

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