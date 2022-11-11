朱紅：恒指回落至16000點關口整固，留意恒指牛57891/熊54411

如看好恒指，可留意恒指牛證57891)，收回價15400點，2023年3月到期，實際槓桿18倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證54411)，收回價17000點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)將於下周三16日)公布今年第三季業績，市場預料非國際財務報告準則純利介乎264.67億至331.33億元人民幣，中位數299.76億元人民幣，按年下跌5.6%。騰訊股價偏軟，早段跌至20天線後見支持，在約232元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

據報今年10月20日至11月5日雙十一活動期間，內地手機電商銷量680萬台，與2021年同期相比呈現同比下降態勢，其中阿里巴巴09988)旗下天貓手機銷量與去年同期相比下降19%。阿里股價連日下跌，跌穿10天線至約63元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證27676)，行使價73.05元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

外媒報道，美國上市公司會計監督委員會成員Duane DesParte表示，即使團隊不在現場檢查中國企業的審計資料，相關的工作仍然繼續，暫時未清楚審查的結果。中概股普遍偏軟，京東09618)股價連日回吐，至約165元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證27420)，行使價200.2元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡京東，可留意京東熊證54405)，收回價198元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，英國財相侯俊偉於下周公布中期財政預算時，計劃相應下調英國銀行的盈利附加稅，將稅率由原來8%降至3%。國際銀行股表現偏軟，匯控00005)早前挑戰50天線不果，回落至約42元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證26646)，行使價43.93元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

會計師事務所德勤表示，股市交投受市況影響而萎縮，建議政府於下年度預算案回調股票印花稅稅率至0.1%，以提升證券市場競爭力和吸引海外公司來港上市。港交所00388)表現靠穩，略為回落至約255元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證27304)，行使價270.2元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證50857)，收回價300元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

電訊板塊靠穩，中國移動00941)續於10天線之上整固，在約48.2元水平好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。

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