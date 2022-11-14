朱紅：恒指造好重上17000點，留意恒指牛57887/熊50854

如看好恒指，可留意恒指牛證57887)，收回價15800點，2023年3月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50854)，收回價18200點，2023年3月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍上升，騰訊00700)好倉連日錄得資金流入，公司股價升逾一成，高見260.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

內地年度電商促銷活動「雙十一」周四（10日）晚8時正式展開，據報截至當晚零時，天貓共有148個商品類別成交額增長超100%。阿里巴巴09988)股價股價升逾一成，重越10天及20天線，在70元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

香港交易所00388)連續多日錄得港股通南向資金淨流入，加上大市回暖，成交上升，港交所股價造好，升逾一成高見287.8元，逾月內新高。如看好港交所，可留意港交認購證27304)，行使價270.2元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證50859)，收回價310元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

友邦01299)周四10日)再度回購逾330萬股，連續兩日回購金額逾2億元。友邦股價向好，升約8%至73元水平整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24488)，行使價80.03元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證26034)，行使價55.5元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

《福布斯》發布2022中國內地富豪榜，小米01810)創始人雷軍排名第37位，財富從去年的179億美元下降至76億美元，降幅逾50%。小米股價向好，升至10.3元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證25780)，行使價11.62元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證17403)，行使價9.3元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)公布，今年全年派息率將比去年派息率60%進一步提升，而明年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年利潤的70%以上。中移動股價造好，升至100天線約49元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。

美匯及美元債息高位回落，利好金價，SPDR金ETF02840)升越100天線，創逾兩個月新高，在1280元水平整固。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。

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