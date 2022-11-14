朱紅：恒指持續上升，留意恒指牛59499/熊52960

如看好恒指，可留意周二15日)新上市恒指牛證59499)，收回價16000點，2023年4月到期。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52960)，收回價18100點，2023年3月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證27303)，行使價13888點，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

內地「雙11」電商大促活動結束，阿里巴巴09988)公布，今年錄得與去年持平的商品交易額GMV)表現，是阿里首次未於「雙11」後披露實際成交金額。阿里股價持續向好，升至72元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

京東集團09618)宣布，今年「雙11」交易額實現了「超越行業的增長」，零售購物用戶數表現良好，但未披露相關具體數據。京東股價連升兩日升越50天線，在200元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，收回價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)將於周三16日)公布季績，公司股價表現反覆，早段一度由升轉跌，其後在50天線約263元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

據聯交所資料披露，巴菲特投資旗艦巴郡於上周二8日)出售比亞迪01211)逾578萬股H股，套現11.39億元，持股量由17.15%降至16.62%。比亞迪股價逆市下跌，在20天線約189元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

政府統計處發布修訂數字，實質本地生產總值今年第三季收縮幅度擴大至4.5%，首三季合計，實質本地生產總值按年下跌3.3%。銀行股個別發展，匯控00005)續沿50天線整固，在44元水平靠穩。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)日前公布，明年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年利潤的70%以上，公司股價續沿100天線整固，在約49元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

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