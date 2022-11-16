朱紅：恒指連升三日重越18000點，留意恒指牛59499/熊50520

如看好恒指，可留意恒指牛證59499)，收回價16000點，2023年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50520)，收回價18900點，2023年3月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證26651)，行使價15288點，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍上升，騰訊00700)周三16日)公布季績，公司股價向好，創逾一個月新高，在285元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26649)，行使價160元，2023年10月到期，實際槓桿3倍。

據內媒報道，阿里巴巴09988)關聯公司螞蟻集團擬與杭金數科、舜宇光學、傳化智聯等七家公司，對旗下螞蟻消費金融增資105億元人民幣。阿里股價顯著向好，創月內新高，升至80元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿2倍。

外電報道指，匯豐控股00005)私人銀行業務正加快於內地擴張，匯豐環球私人銀行上月於成都及杭州開展業務，並擴大了在北京、上海、廣州及深圳的業務。匯控股價持續造好，續於50天線之上約44元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

恒指低位反彈逾3000點，大市成交回暖，周一14日)全日總成交逾2000億元，港交所00388)股價造好，升逾一成高見309.4元，逾月內新高。如看好港交所，可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證25289)，行使價254.8元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

小米01810)宣布，受上游零部件停產影響，小米11系列產品將陸續停產。小米股價靠穩，在約10.9元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證25780)，行使價11.62元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25496)，行使價8.3元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

據報道，巴菲特投資旗艦巴郡今年第三季斥資約50億美元首度購入台積電的美國預託證券，消息刺激一眾芯片股上升，中芯國際00981)升至3個月新高，在18元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

美元債息及美匯指數高位回落，國際金價持續向好，SPDR金ETF02840)高位整固，在1295元水平徘徊。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

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