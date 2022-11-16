朱紅：恒指於萬八點整固，留意恒指牛60082/熊50739

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證60082)，收回價17600點，2023年4月到期。或可留意恒指認購證25711)，行使價18550點，2023年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50739)，收回價18700點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，騰訊00700)已開始於影片串流、遊戲和雲業務進行新一輪栽員。騰訊股價績前反覆，曾升至296.8元創接近兩個月高位，其後於100天線遇阻力，回落至280元，尾市由跌轉升至294元水平。如看好騰訊，可留意新上市的騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69272)，收回價320元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)表示旗下阿里雲憑藉其高性能計算能力和創新技術為天貓雙 11提供強大支撐，透過自研基礎架構升級，阿里今年4月1日至11月11日單位算力成本較去年同期減省了8%。阿里股價略為回吐，在約78元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證53804)，收回價58.8元，2023年3月到期，實際槓桿3倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證53516)，收回價85.08元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

匯豐控股00005)行政總裁祈耀年在該行新加坡新總部開業時表示，當地是至關重要的市場，集團計劃在新加坡大展拳腳，以發展國際公司和財富銀行業務，並已將東南亞市場利率和匯率團隊及其帳簿搬至新加坡。匯控股價回吐，回落至約44元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)公布，建議終止分拆比亞迪半導體於深交所上市，待條件成熟時，將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。比亞迪股價偏軟，續沿10天線約191.4元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

芯片股板塊走勢反覆，中芯國際00981)早段曾升至逾4個月高位，唯其後遇沽壓倒跌，午後在約17.6元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

電訊股板塊靠穩，中國移動00941)續沿100天線整固，在約49.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。

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