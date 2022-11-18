朱紅：騰訊績後反覆下跌，留意騰訊牛60108/熊69272

如看好恒指，可留意恒指牛證60080)，收回價17200點，2023年4月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52964)，收回價18600點，2023年3月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)公布第三季純利為399.43億元人民幣，按季升1.15倍，勝市場預期。公司亦宣布每10股派發1股美團03690)B類普通股作特別中期股息。騰訊績後走勢反覆，早段升至299.4元見兩個月高位，其後受制於100天線，倒跌至281.2元，午後曾再度轉升，之後在292元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69272)，收回價320元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

美國上市公司會計監督委員會官員早前提前完成首輪中概股審計，據報相關人員在香港檢查審計底稿時，獲予足夠權限，包括允許列印相關文件以檢查訊息。中概股個別發展，阿里巴巴09988)公布季績前股價偏軟，回落至50天線約75.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證53804)，收回價58.8元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證53516)，收回價85.08元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

京東集團09618)將於周五18日)公布季績，公司股價連日受制於100天線，回落至210元水平好淡爭持。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

比亞迪01211)董事長王傳福表示，比亞迪高端汽車品牌「仰望」的首款車型，將於2023年第一季度正式發布。比亞迪股價偏軟，回落至20天線之下，在約185元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

恒指近日於低位反彈，大市成交回暖，港交所00388)早段向好，其後於100天線遇阻，回落至300元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交牛證59488)，收回價250元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿4倍。

電訊股板塊逆市靠穩，中國移動00941)升至接近50天線，在約49.8元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

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