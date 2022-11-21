朱紅：騰訊獲批遊戲版號，留意騰訊牛60108/熊69271

如看好恒指，可留意恒指牛證60080)，收回價17200點，2023年4月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52964)，收回價18600點，2023年3月到期，實際槓桿21倍。近日市況較為波動，如希望避免強制收回風險，可留意恒指認購、認沽證，如看好可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

內地11月批出70款國產網絡遊戲，騰訊00700)的《合金彈頭：覺醒》在列，是自今年中國監管部門恢復發放遊戲版號以來騰訊首次獲批重磅遊戲。騰訊走勢反覆，早段升越300元後遇沽壓，回落至288元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69271)，收回價310元，2023年4月到期，實際槓桿11倍。

據報比亞迪01211)正就收購一家福特於2021年1月停止運營的工廠與巴西巴伊亞州政府進行談判。比亞迪股價續偏軟，受壓於20天在約184元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

英國財政部表示，銀行利潤附加稅將從8%下調至3%，但由於英國企業稅稅率將從19%上調至25%，意味著銀行業整體稅率仍將從目前的27%提高到28%。匯控00005)走勢靠穩，續於44元水平窄幅整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

中央廣播電視總台發布關於卡塔爾世界盃版權保護的聲明，指出目前有6家機構獲授權傳播世界盃賽事節目，包括中國移動00941)咪咕、抖音等。中移動股價連日向好，升越50天線，在50元關口整固。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

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