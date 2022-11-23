朱紅：恒指10天線爭持，留意恒指牛60069/熊50851

如看好恒指，可留意恒指牛證60069)，收回價16800點，2023年4月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50851)，收回價18500點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。近日市況較為波動，如希望避免強制收回風險，可留意恒指認購、認沽證，如看好可留意恒指認購證26655)，行使價19590點，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

科技股普遍偏軟，騰訊00700)股價連跌多日，跌至約278元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69271)，收回價310元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

工信部、發改委、國資委召開全國加力振作工業經濟會議強調，今年以來振作工業經濟取得積極成效，工業經濟總體保持穩定恢復態勢，要著力穩住汽車等大宗消費，積極穩定外貿出口等。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價連日偏軟，回落至約180元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25562)，行使價233.33元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證24349)，行使價167.78元，2023年5月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)周三23日)公布季績，此前被多家券商調低目標價，小米股價偏軟，續受制於10天線，在約9.9元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證58458)，收回價9.38元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證68668)，收回價11.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

銀行股普遍向好，匯控00005)股價逆市上升至44.5元水平，連日於10天線之上整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)公布2022年10月客戶數據，其移動業務客戶總數為約9.73億戶，按月淨減客戶數78.6萬戶，5G套餐客戶數為約5.72億戶，按月淨增1472.3萬戶。電訊股向好，中移動股價逆市上升，升約3%至51.75元，創接近兩個月新高。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

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