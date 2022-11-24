朱紅：恒指窄幅，留意恒指牛60577/熊61944

如看好恒指，可留意恒指牛證60577)，收回價17000點，2023年4月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證61944)，收回價18000點，2023年6月到期。如認為近日市況較為波動，可考慮一對收回距離較遠的牛熊證，如看好可留意恒指牛證60068)，收回價16400點，2023年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡可留意新上市的恒指熊證61943)，收回價18200點，2023年6月到期。

外電引述消息人士稱，內地監管機構準備對螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，預計最早將在明年第二季度宣布這筆罰款，報道亦指罰款可能有助於螞蟻完成整改，為其獲得金融控股公司牌照鋪路。阿里巴巴09988)股價反彈，升至約75元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證53804)，收回價58.8元，2023年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證53516)，收回價85.08元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

香港金融管理局副總裁陳維民指出，儘管過去幾年外圍市場劇變，香港金融體系保持穩定並持續發展，市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心，對於維持香港金融穩定起著重要的作用。銀行股普遍向好，匯控00005)連日上升，在近兩個月高位約45元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證25492)，行使價51.55元，2023年3月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證26506)，行使價32.95元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

人民銀行、銀保監以及中證監等主要負責人在金融街論壇年會上釋出訊號，貢獻促進經濟發展的金融力量。金融股板塊向好，工商銀行01398)連升兩日，在月內高位約3.83元水平整固。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡工行，可留意工行熊證67531)，收回價5.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

據報中證監主席易會滿早前出席2022金融街論壇年會時指出，「探索建立具有中國特色的估值體系」，國有企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。中企股普遍向好，中國移動00941) 股價續於高位整固，在約51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

沙特否認有關增產報道，國際油價反覆向好，中國石油00857)表現向好，升至月內高位3.49元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證27484)，行使價4.29元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。

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