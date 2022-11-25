朱紅：恒指續沿10天線整固，留意恒指牛60080/熊61944

如看好恒指，可留意恒指牛證60080)，收回價17200點，2023年4月到期，實際槓桿29倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證61944)，收回價18000點，2023年6月到期，實際槓桿33倍。如認為近日市況較為波動，可考慮一對收回距離較遠的牛熊證，如看好可留意恒指牛證60069)，收回價16800點，2023年4月到期，實際槓桿17倍。如看淡可留意新上市的恒指熊證50851)，收回價18500點，2023年3月到期，實際槓桿19倍。

小米集團01810)公布，第三季錄得虧損14.76億人民幣，而去年同期錄得純利7.92億人民幣，遠遜市場預期；以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為21.17億人民幣，按年跌59.1%。小米股價偏軟，連跌多日跌至50天線約9.5元水平爭持。如看好小米，可留意小米牛證58452)，收回價8.38元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證61937)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

國務院常務會議部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，鞏固經濟回穩向上基礎。內銀股普遍上升，工商銀行01398)連升多日，續於月內高位約3.82元水平整固。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡工行，可留意工行熊證67531)，收回價5.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

中國銀行保險信息技術管理有限公司披露首批個人養老金保險產品名單，包含中國人壽02628)國壽鑫享寶等6家公司共7款產品在列。中人壽股價連日向好，升至兩個月高位約11元水平整固。如看好中人壽，可留意中壽認購證26513)，行使價12.7元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)宣布，旗下多個汽車品牌指導價上調幅度為2,000元至6,000元人民幣不等，公司指加價原因是汽車購置稅補貼政策將於年底終止，同時下半年以來電池主要原材料價格大幅上漲。吉利走勢反勢，回落至20天線約10元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。

人民銀行、銀保監日前發布通知，從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提出16項具體措施。內房股普遍造好，帶動水泥建材板塊上升，中國建材03323)表現造好，連升多日至6.4元水平整固。如看好中建材，可留意國材認購證24666)，行使價7.99元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

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