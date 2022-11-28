朱紅：騰訊再遭大股東減持，留意騰訊購26903/沽26119

如看好恒指，可留意恒指牛證60069)，收回價16800點，2023年4月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證61944)，收回價18000點，2023年6月到期，實際槓桿29倍。如認為市況較為波動，可考慮一對收回距離較遠的牛熊證，如看好可留意恒指牛證60068)，收回價16400點，2023年4月到期，實際槓桿13倍。如看淡可留意新上市的恒指熊證50851)，收回價18500點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。

據報騰訊控股00700)南非大股東Naspers旗下Prosus，於10月至11月18日期間，沽出逾6000萬股騰訊，套現約150億元。騰訊股價下跌，失守10天線在270元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，收回價215元，2023年11月到期，實際槓桿3倍。

據報工商銀行01398)與萬科集團、金地、龍湖等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6,550億元，以匯聚銀企合力，促房地產市場平穩健康發展。工行連升多日，升至3.87元再創兩個月新高，在100天線水平整固。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡工行，可留意工行熊證67531)，收回價5.2元，2022年12月到期，實際槓桿3倍。

金融股普遍靠穩，中國人壽02628)連升多日，升至約11.2元水平整固，再創兩個月新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證26513)，行使價12.7元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

中資電訊股逆市向好，中國移動00941)連日上升，升至52元水平，創近兩個月新高。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

據內媒報道，小米01810)即將發布的新一代旗艦機小米13系列，預計售價將在4500元人民幣左右，上調幅度將達15-20%。小米股價於50天線見支持，逆市向好升至約9.55元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證58454)，收回價8.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證61937)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)好倉錄得資金流入，唯公司股價走勢反覆，早段升至17.76元後遇沽壓，回落至約17.1元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

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