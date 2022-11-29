朱紅：恒指萬七點關口爭持，留意恒指牛60069/熊62209

如看好恒指，可留意恒指牛證60069)，收回價16800點，2023年4月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證62209)，收回價17700點，2023年6月到期，實際槓桿28倍。如認為市況較為波動，可考慮一對收回距離較遠的牛熊證，如看好可留意恒指牛證60068)，收回價16400點，2023年4月到期，實際槓桿15倍。如看淡可留意新上市的恒指熊證61944)，收回價18000點，2023年6月到期，實際槓桿20倍。

科技股個別發展，騰訊00700)股價連跌3日，跌至20天線後見支持，在約270元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，收回價215元，2023年11月到期，實際槓桿3倍。

據報道匯豐00005)計劃下月初將H按封頂息上調至P減2厘，即加息0.25厘，最高封頂息升至3.375厘，與渣打銀行02888)看齊。匯豐股價高位整固，在100天線約45.8元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證28521)，行使價50.05元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證28486)，行使價37.37元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行上周五25日)收市市後公布決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，將釋放資金約5000億元人民幣。內銀股普遍偏軟，工商銀行01398)股價連升多日後回吐，跌至約3.78元水平整固。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡工行，可留意工行熊證67531)，收回價5.2元，2022年12月到期，實際槓桿2倍。

銀河娛樂00027)宣布，其附屬銀河娛樂場獲得澳門政府新博彩經營批給臨時判給，為六份批出之新博彩臨時判給之一，澳門政府將與獲得臨時判給公司就新博彩批給合同展開磋商。銀娛股價表現反覆，低開後由跌轉升，在50天線約43.3元水平整固。如看好銀娛，可留意銀河認購證28524)，行使價54.33元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據報七大工業國組織G7)對俄羅斯石油限價一事仍未達成共識，談判仍持續進行，另外市場觀望OPEC+下周會議，國際油價持續偏軟。中國石油00857)股價下跌，在10天線約3.39元水平徘徊。如看好中石油，可留意中油認購證27484)，行使價4.29元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。

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