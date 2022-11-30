朱紅：恒指反彈重越萬八點，留意恒指牛60069/熊50739

如看好恒指，可留意恒指牛證60069)，收回價16800點，2023年4月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證50739)，收回價18700點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。如認為市況較為波動，可考慮一對收回距離較遠的牛熊證，如看好可留意恒指牛證60068)，收回價16400點，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡可留意新上市的恒指熊證50091)，收回價19000點，2023年3月到期，實際槓桿16倍。

騰訊00700)公布，與蔚來汽車09866)簽署合作協議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛雲、數字生態社區等領域展開深度合作。騰訊股價反彈，在10天線約283元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26903)，行使價307.08元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，收回價215元，2023年11月到期，實際槓桿3倍。

中港股市向好，恒指重越18000點關口，全日大市總成交逾千億元。香港交易所00388)升越10天線，在約300元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交所，可留意港交熊證62691)，收回價320元，2023年5月到期，實際槓桿11倍。

金融股普遍上升，中國人壽02628)於10天線見支持，升至11.6元水平整固，創近三個月新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證26513)，行使價12.7元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

小米01810)將於周四1日)舉行新品發布會，屆時搭載高通新芯片的小米13系列，將正式登場。小米股價於反彈，升至10天線約9.85元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證58454)，收回價8.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證68668)，收回價11.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

中資電訊股個別發展，中國移動00941)高位整固，續於約51.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證27418)，行使價53.05元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移認沽證24056)，行使價45.95元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

內地再推出措施支持房企健康發展，內房股普遍造好，帶動水泥建材板塊上升，中國建材03323)表現造好，連升多日至100天線約6.8元水平整固。如看好中建材，可留意國材認購證24666)，行使價7.99元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。