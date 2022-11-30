朱紅：恒指持續造好，留意恒指牛63067/熊50520

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證63067)，收回價17200點，2023年6月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證50520)，收回價18900點，2023年3月到期，實際槓桿42倍，或可留意收回價較遠的恒指熊證50092)，收回價19200點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。

中國音數協遊戲工委表示，為進一步加強疫情防控，降低疫情傳播風險，原擬定於12月中旬在廣州市舉辦的中國遊戲產業年會及在深圳市舉辦的中國電競產業年會延期進行，舉辦時間另行通知。遊戲股偏軟，騰訊00700)股價反覆靠穩，在約290元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69271)，收回價310元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

匯豐控股00005)公布，現金代價135億加元出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，估計除稅前利潤約57億美元，集團亦表示將積極考慮通過派發一次性股息及或股份回購，將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。匯豐表現向好，升越100天線，在約57.4元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

恒指回升至萬八點水平，大市成交回暖，加上包括陽光保險、花房集團等多隻新股開始公開招股，港交所00388)表現向好，升至305元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證62691)，收回價320元，2023年5月到期，實際槓桿13倍。

中資電訊股普遍向好，中國移動00941)升至近月高位，在約52.4元水平靠穩。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

日前工信部等多個部委發布通知，要求進一步擴大汽車消費，落實購置稅優惠等政策。汽車股顯著造好，長城汽車02333)升約10%至11.3元水平，升越100天線並創兩個半月新高。如看好長汽，可留意長汽認購證24664)，行使價12.99元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

市場憧憬內地房地產回暖，帶動水泥建材板塊上升，中國建材03323)連日造好，升越100天線至6.85元水平整固。如看好中建材，可留意國材認購證24666)，行使價7.99元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

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