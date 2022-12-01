朱紅：恒指曾上萬九點，留意恒指牛63067/熊68660

如看好恒指，可留意恒指牛證63067)，收回價17200點，2023年6月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50094)，收回價19400點，2023年3月到期，實際槓桿28倍，或可留意收回價稍遠的恒指熊證68660)，收回價19600點，2023年3月到期，實際槓桿22倍。

A股市場央企概念股連續多日表現強勢，業界普遍認為，處於偏低估值水平的中字頭央企上市公司有望迎來價值重估。中資電訊股普遍向好，中國移動00941)升至近月高位，在約52.4元水平靠穩。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

日前工信部等多個部委發布通知，要求進一步擴大汽車消費，落實購置稅優惠等政策。汽車股顯著造好，長城汽車02333)升約10%至11.3元水平，升越100天線並創兩個半月新高。如看好長汽，可留意長汽認購證24664)，行使價12.99元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

恒指回升至萬九點水平，大市成交回暖，加上包括陽光保險、花房集團等多隻新股開始公開招股，港交所00388)表現向好，升至325元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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