朱紅：恒指續整固，留意恒指牛63799/熊50094

如看好恒指，可留意周一5日)新上市恒指牛證63799)，收回價18000點，2023年6月到期。或可留意另外一個新上市恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證50094)，收回價19400點，2023年3月到期，實際槓桿25倍，或可留意收回價較遠的恒指熊證68321)，收回價19800點，2023年3月到期，實際槓桿17倍。

騰訊00700)申報周四1日)回購3.62萬股，每股作價介乎292.6元至293.2元，涉資1060.7萬元，回購規模較上月明顯減少。騰訊股價變動不大，在約295元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證69272)，收回價320元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

早前有股東要求匯控00005)分拆亞洲業務獨立上市，匯控行政總裁祈耀年出席環球銀行峰會表示，在分拆銀行上曾予非常認真very serious)的考量，但其他投資者認為沒有理由分拆匯豐。匯豐表現靠穩，連日於約47元水平窄幅整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61936)，收回價53.88元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「互換通」北向通將在準備工作完成後盡快開展，與「債券通」產生協同效應。港交所00388)表現靠穩，在約316元高位整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

中資電訊股普遍向好，中國移動00941)股價於10天線見支持，升至約52元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿14倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

市場憧憬聯儲局放緩加息步伐，美元匯價偏軟，利好國際金價升越1800美元，創兩周高位。SPDR金ETF02840)連日向好，升至1300元水平靠穩。如看好S金，可留意S金認購證24156)，行使價1300.5元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。如看淡S金，可留意S金認沽證25408)，行使價1255.05元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

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