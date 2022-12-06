朱紅：恒指造好升越萬九點，留意恒指牛63798/熊68322

如看好恒指，可留意恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿35倍，或可留意收回價較遠的恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。

科技股連日造好，騰訊00700)升至近3個月高位，最高曾見31317元，其後升幅有所收窄，在314元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿10倍。

聯交所資料顯示摩根大通上周一28日)增持港交所00388)1047萬股，涉資逾28億元，好倉股份比例由4.9%升至5.72%。港交所表現向好，升至逾3個月高位，在約329元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

小米13發布會早前延期舉行，據報小米集團01810)日本分公司消息指，小米13發布會將於周四8日)召開。小米股價早段反彈逾一成，午後升幅進一步擴大，在約11.5元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證58454)，收回價8.88元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。

中資電訊股連日向好，中國移動00941)股價於10天線見支持，升至約53元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)股價反彈，升至100天線約16.3元水平爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

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