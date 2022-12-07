朱紅：恒指高位整固，留意恒指牛63798/熊63295

如看好恒指，可留意恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿18倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證62062)，收回價21000點，2023年2月到期，實際槓桿12倍。

港交所00388)公布截至上月底，南向港股通八年累計成交30.4萬億港元，累計2.6萬億港元內地資金淨流入港股市場。港交所表示未來將繼續與各方合作，不斷優化互聯互通機制。港交所走勢反覆，早段升至近月高位338元後遇沽壓，回落至約329元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，2022年內至少已有75款遊戲項目宣布解散或停運，當中以騰訊00700)停運的項目最多，達26個；其次是網易09999)及嗶哩嗶哩09626)，分別為14個及10個。騰訊股價偏軟，回落至310元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿10倍。

乘聯會預估，11月乘聯會新能源乘用車廠家批發銷量73.2萬輛，環比增長約8%，預測11月全國新能源乘用車銷量在73.2萬輛，創出乘用車廠商歷史新高的銷量。汽車股普遍上升，長城汽車02333)早段曾升至11.74元，其後升幅收窄，在約11.2元水平徘徊。如看好長汽，可留意長汽認購證24664)，行使價12.99元，2023年6月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)旗下品牌「Redmi」宣布，Redmi Note系列產品於印度已推出8年，已累計交付7,200萬部。小米股價反覆，早段升至近月高位後遇沽壓，跌至約11.2元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證58454)，收回價8.88元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

中資電訊股靠穩，中國移動00941)股價曾升至53.4元，再創近10個月新高。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

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