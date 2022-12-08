朱紅：恒指走勢反覆，留意恒指牛64795/熊65825

如看好恒指，可留意周四8日)新上市恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，或可留意收回價較遠的恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿13倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿10倍。

據報比亞迪01211)副總裁李柯接受媒體訪問時表示，正計劃於歐洲建設乘用車廠房，可能設立不止一家，並透露公司正在建立自家船隊，將汽車出口至海外。比亞迪股價連日向好，曾升至213.4元，創超過兩個月新高。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

恒指近日於低位反彈，自10月底低位累計反彈逾5000點，大市交投回暖，日均總成交逾千億元。港交所00388)連日造好，升至接近4個月新高，午後回吐至322元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

據Sensor Tower資料顯示，2022年11月共43個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100。由於騰訊00700)和朝夕光年等廠商在海外市場推出的新遊表現強勁，這43家廠商合計吸金20.7億美元，相較10月增長11.3%。騰訊股價反覆，曾升至318.6元創近月新高，午後倒跌至300元水平。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿8倍。

中資電訊股偏軟，中國移動00941)高位遇沽壓，回落至51.7元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿15倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，美國參議員縮減一項對美國政府及承包商使用中國製造晶片的新限制，主要因為限制受美國商會等組織反對。芯片股普遍向好，中芯國際00981)連日向好，升至10天線約16.6元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25133)，行使價17.55元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

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