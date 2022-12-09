朱紅：恒指反彈重上萬九點關口，留意恒指牛64795/熊68322

如看好恒指，可留意恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，實際槓桿18倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證 68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿30倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿19倍。

科技股普遍向好，騰訊00700)好倉連日錄得資金流出，唯公司股價續於高位整固，在約317元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿13倍。

比亞迪01211)執行副總裁李柯表示，正考慮在美國建立電池廠，但目前不打算在當地出售電動車，未來會繼續投資電動校車及電池組件。比亞迪股價連升四日，續於約212元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

外媒報道洲際交易所ICE)曾經向港交所00388)洽購倫敦金屬交易所LME)，但遭到拒絕，唯ICE仍然對LME感興趣，未來可能會再次嘗試洽購。港交所表現造好，續於近月高位約335元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

銀行股普遍向好，匯豐00005)股價偏軟，續沿10天線整固，在約47元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

中國移動00941)與中國寶武簽訂戰略合作框架協議，雙方將協力推動鋼鐵行業數字化轉型為方向，積極在生態體系、基礎通信、資本等領域開展全面戰略合作。中移動續沿10天線整固，在約51.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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