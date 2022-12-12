朱紅：恒指再創逾三個月新高，留意恒指牛65444/熊63295

如看好恒指，可留意周一12日)新上市恒指牛證65444)，收回價19200點，2023年6月到期;或可留意收回價較遠的恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿33倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿20倍。

據Sensor Tower數據顯示，2022年11月騰訊（00700）《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超過2億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊股價續向好，升至325元水平，創近3個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證57960)，收回價350元，2022年12月到期，實際槓桿10倍。

畢馬威表示，隨著市場不確定性因素減退，料本港IPO活動將會復甦，預期明年香港IPO市場集資約1800億元，為今年的一倍，新股上市宗數約90宗，料將有逾120宗上市申請個案。港交所00388)表現造好，升至近4個月高位，在349元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡港交所，可留意港交熊證59058)，收回價380元，2022年12月到期，實際槓桿9倍。

中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)表現造好，升至52.5元水平整固。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)報表披露，周三7日)在聯交所購回230萬股，涉資約2,469萬元，為公司10月中以來再次進行回購。小米股價造好，升至11.4元水平高位整固。如看好小米，可留意小米牛證64799)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。

上海多部門召開金融支持房地產座談會，內房股普遍上升，帶動水泥建材板塊向好。中國建材03323)顯著造好，升越10天線高見7.15元。如看好中建材，可留意國材認購證24666)，行使價7.99元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

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