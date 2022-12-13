朱紅：恒指高位整固，留意恒指牛64794/熊63747

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿20倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，實際槓桿16倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63747)，收回價20300點，2023年2月到期，實際槓桿24倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證65826)，收回價20500點，2023年2月到期，實際槓桿18倍。

科技股份普遍下跌，上周資金連日流入騰訊00700)淡倉，騰訊股價高位回吐，跌至約317元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿13倍。

據報英國財相侯俊偉公布三十多項改革金融業的措施，包括放寬分隔零售和投資銀行業的要求等，以提升當地銀行和保險業競爭力，期望在脫歐後保持倫敦作為全球金融中心的作用。匯豐00005)股價逆市靠穩，在約47.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

小米集團01810)周日11日)舉行新品發布會，正式發布數字高端旗艦小米13系列、全新MIUI 14操作系統和5款AIoT產品，其中小米13售價為3999元人民幣起，周三14日)上午正式開售。 小米股價下跌，回落至約11.16元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證64799)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

中港股市下跌，內險股普遍偏軟，中國人壽02628)股價下跌，回落至10天線約12元水平徘徊。如看好中人壽，可留意周一12日)新上市認購證29281)，行使價15.4元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動（00941）董事長楊杰在中國移動2022年全球合作伙伴大會上表示，過去十年持續推進提速降費，手機上網平均資費下降95%，月户均流量增長360多倍。中移動股價回落，在約20天線51.1元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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