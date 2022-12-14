朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指牛65664/熊65825

如看好恒指，可留意恒指牛證65664)，收回價19000點，2023年6月到期，實際槓桿22倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿26倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證63747)，收回價20300點，2023年2月到期，實際槓桿24倍。

據報騰訊00700)獲得「立式刷掌設備」專利授權，用戶能夠通過刷掌方式進行身份識別，不需要露出臉部，並可提高立式刷掌設備與用戶的交互性。騰訊股價反覆靠穩，續於約320元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿16倍。

據報美國監管機構對中資公司現場審計評估報告，最快可能在年底出爐，監管機構正與在香港會計師事務所進行最後的溝通。中概股份個別發展，阿里巴巴09988)於10天線見支持，在約88.6元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69279)，收回價95.08元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

據報匯控00005)董事會在主席杜嘉祺率隊，上周一連四天「重返」香港舉行董事會會議，為疫情以來首次。匯控股價偏軟，回落至10天線約47.1元徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

中港股市向好，內險股靠穩，中國平安02318)股價上升，在約51元水平整固。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)宣布與智利汽車經銷商集團ASTARA達成合作，將共同為當地市場提供新能源乘用車產品。公司股價靠穩，連日在約211元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

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