朱紅：騰訊創三個月新高，留意騰訊牛60108/熊67786

如看好恒指，可留意恒指牛證65444)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿27倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證65664)，收回價19000點，2023年6月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿32倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。

中國銀保監會主席郭樹清發文強調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行，對互聯網平台金融業務實施常態化監管，推動平台經濟規範健康持續發展。科技股個別發展，騰訊（00700）股價向好，升至327.8元，再創三個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿16倍。

港交所00388)宣布即將推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，進一步支持人民幣櫃台在香港上市、交易及結算，各項新措施的登記程序預計可於2023年上半年開始。港交所股價一度高見353.4元創四個月新高，其後在約350元關口爭持。如看好港交，可留意港交牛證65918)，收回價320元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交認購證23658)，行使價400.2元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

工商銀行01398)河南省分行擬向建業集團提供不超過100億元人民幣的綜合授信支援，並在房地產新增融資服務、房地產存量融資服務等方面開展全面合作。工行股價續沿10天線整固，於約3.85元水平徘徊。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意工行認購證24749)，行使價4.25元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。

小米01810)合夥人兼總裁王翔表示，截至9月底小米在全球範圍擁有逾2.9萬項專利，5G標準專利在全球排名第13位，仍有較大進步空間。小米股價變動不大，續於約11.22元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證64799)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。