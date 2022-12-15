朱紅：恒指10天線水平徘徊，留意恒指牛65665/熊66198

如看好恒指，可留意恒指牛證65665)，收回價18900點，2023年6月到期，實際槓桿24倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66198)，收回價19900點，2023年6月到期，實際槓桿31倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿22倍。

科技股普遍下跌，騰訊（00700）自近月高位回落，跌至317元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿13倍。

美聯儲宣布加息0.5厘後，香港金管局隨後將基準利率上調50個基點至4.75厘。匯控00005)股價偏軟，跌至10天線約47.3元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

工商銀行01398)廈門分行與中駿集團達成協議，雙方圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、債券承銷與投資等業務領域開展全方位合作。工行股價偏軟，跌至20天線約3.82元水平整固。如看好工行，可留意工行牛證63302)，收回價3.3元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。或可留意工行認購證24749)，行使價4.25元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。

據中國汽車工業協會統計，2022年11月新能源汽車出口9.5萬輛，環比下降13.2%，同比則增長1.5倍。新能源汽車股偏軟，比亞迪01211)股價連跌多日，跌至10天線約205元水平好淡爭持。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證68664)，收回價238元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

電訊股個別發展，中國移動（00941）股價逆市靠穩，在20天線約51.5元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。