朱紅：恒指於10天線反覆，留意恒指牛64794/熊68322

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿21倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66198)，收回價19900點，2023年6月到期，實際槓桿36倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿32倍。

據報道美國上市公司會計監督委員會PCAOB)表示，其檢查員已經能夠充分審查來中概股自兩個司法管轄區的企業的審計文件，亦已確認獲得對審計底稿充分檢查權限。中概股份個別發展，阿里巴巴09988)表現靠穩，唯於10天線遇阻力，在約86.5元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69279)，收回價95.08元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

兩隻加密貨幣ETF於周五16日)首日上市，港交所00388)對此表示歡迎，指出為亞洲首批加密資產ETF上市，料將進一步擴大其產品生態圈，為香港及國際投資者提供更多選擇。港交所股價變動不大，續於10天線約333元水平高位整固。如看好港交，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

汽車股份走勢反覆，比亞迪01211)續沿10天線爭持，在約205元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證66378)，收回價228元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

繼美國聯儲局宣布加息後，英倫銀行亦宣布加息半厘至3.5厘，符合市場預期。國際銀行股表現靠穩，匯控00005)股價續偏軟，回落至20天線約46.6元徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61935)，收回價49.88元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

市場研究公司IDC表示，預計2023年中國手機市場出貨量同比下降0.9%，降幅收窄，唯亦預期短期內智能手機發展難有大的創新突破。小米01810)股價偏軟，續於10天線約11元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米牛證64799)，收回價10.48元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

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