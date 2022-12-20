朱紅：科技股逆市靠穩，留意騰訊牛60108/熊67786

如看好恒指，可留意恒指牛證65665)，收回價18900點，2023年6月到期，實際槓桿28倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證66527)，收回價18700點，2023年6月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66200)，收回價19800點，2023年6月到期，實際槓桿34倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿26倍。

中央經濟工作會議提出明年要堅持穩字當頭，並指出要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。科技股普遍向好，騰訊（00700）早段曾升至328.8元，創逾3個半月新高。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿14倍。

據報浙江省委書記易煉紅周日18日)調研阿里巴巴集團09988)，指出阿里要在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，爭當規範發展模範生、創新發展領頭羊、融通發展服務商支撐者。阿里股價逆市向好，升至10天線約88元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69279)，收回價95.08元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

小米01810)上周兩度回購股份，涉資共約5千萬元，唯公司股價續偏軟，失守10天線至約10.76元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證64639)，收回價9.58元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

港交所00388)發布諮詢文件，就擴展其無紙化措施徵詢市場意見。港交所股價連日偏軟，跌穿10天線在約329元水平徘徊。如看好港交，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

電訊股普遍偏軟，中國移動（00941）股價跌穿20天線，在約51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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