朱紅：恒指曾失守萬九點，留意恒指牛64798/熊66200

如看好恒指，可留意恒指牛證64798)，收回價18400點，2023年6月到期，實際槓桿23倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66200)，收回價19800點，2023年6月到期，實際槓桿20倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證66198)，收回價19900點，2023年6月到期，實際槓桿18倍。

騰訊00700)、京東09618)、阿里09988)、百度09888)四家戰略投資者與中國聯通簽署戰略合作協議，在數字信息基礎設施、產業升級、科技創新等多領域發揮能力和優勢，為數字經濟發展開辟新路徑。科技股續偏軟，騰訊00700)股價於10天線受壓，回落至310元水平。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿10倍。

中證監、香港證監會聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，需要3個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。港交所00388)跟隨大市下跌，一度跌穿20天線低見318元。如看好港交，可留意港交牛證62685)，收回價270元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

市場研究機構Counterpoint Research報告指，比亞迪01211)今年第三季出貨量超過53.7萬輛，按年升1.97倍，市佔率升至20%，繼續在全球電動車市場居首。比亞迪股價持續偏軟，跌至200元水平徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡比亞迪，可留意比迪熊證66378)，收回價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)股價偏軟，跌至51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

長和系股份普遍向好，長和00001)逆市上升，曾升逾100天線高見46.45元，創接近3個月新高。如看好長和，可留意長和認購證26505)，行使價51元，2023年6月到期，實際槓桿10倍。

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