朱紅：恒指萬九點水平徘徊，留意恒指牛66527/熊66200

如看好恒指，可留意恒指牛證66527)，收回價18700點，2023年6月到期，實際槓桿27倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64798)，收回價18400點，2023年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66200)，收回價19800點，2023年6月到期，實際槓桿25倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿21倍。

科技股個別發展，騰訊00700)表現靠穩，在約312元水平窄幅爭持。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證67786)，收回價335元，2023年1月到期，實際槓桿11倍。

外媒報道，小米集團01810)表示，集團人員優化和組織精簡措施將影響不到10%的員工，又稱受影響的人已按照當地法規得到補償。公司股價續受制於20天線，回落至10.5元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證64639)，收回價9.58元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)宣布開設紐約辦事處，將集團的國際布局擴展至北美，以服務集團不斷增長的國際客戶群，集團指在當地設立辦事處有助於香港交易所強化「連接世界」的戰略。港交所股價連跌四日後反彈，升至328元水平整固。如看好港交，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

銀行股表現靠穩，匯控00005)股價向好，升越10天及20天線，在47.6元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61936)，收回價53.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)公布11月客戶數據，移動業務客戶總數為約9.75億戶，按月淨增142.7萬戶；5G套餐客戶數為約5.95億戶，按月淨增2388.3萬戶。公司股價靠穩，續於約51元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62694)，收回價47.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移，可留意中移熊證65346)，收回價56.88元，2022年12月到期，實際槓桿7倍。

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