朱紅：恒指重越10天線，留意恒指牛64794/熊65825

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿19倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證64795)，收回價18600點，2023年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿29倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿23倍。

總理李克強主持召開國務院常務會議，再度強調支持平台經濟健康持續發展，科技股普遍向好，騰訊00700)股價上升，升越10天線至322元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

中證監主席易會滿主持會議，提到要推動中美審計監管常態化合作機制，中概股表現向好，阿里巴巴09988)升越10天線，在88元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69279)，收回價95.08元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

易會滿指出要擴大資本市場高水平制度型開放，推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日歷落地，深化內地與香港資本市場務實合作。港交所00388)連續兩日反彈，升越10天線至238元水平整固。如看好港交，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)表示，近日與新華社用戶平台合作推出「疫情防護免費智慧諮詢平台」，月初開設以來累計諮詢量已突破1,000萬，最高每日諮詢量突破100萬。中國平安股價上升，在10天線約50.6元水平整固。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

美國能源信息署公布，上周原油庫存降589.4萬桶至總量約4.1821億桶，減幅遠超市場預期165.7萬桶。國際油價向好，中國石油00857)升越10天及20天線，在3.57元水平整固。如看好中石油，可留意中油認購證27484)，行使價4.29元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

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