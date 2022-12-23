朱紅：恒指牛皮窄幅，留意恒指牛67075/熊68322

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證67075)，收回價18900點，2023年6月到期;或可留意收回價較遠的恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證68322)，收回價20000點，2023年3月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿29倍。

中國移動00941)公布了2022年11月客戶數據，其移動業務客戶總數為約9.75億戶，按月淨增客戶數142.7萬戶，累計淨增客數為1778.9萬戶；5G套餐客戶數為約5.95億戶，按月淨增2388.3萬戶。中移00941)股價從高位53.4元回落至50元後，暫於此位徘徊。

如看好中移，可留意中移認購證21394)，行使價58.05元，2023年4月到期，實際槓桿15倍。另外，也可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿15倍。如看淡中移，可留意中移熊證67785)，收回價54.08元，2023年5月到期，實際槓桿15倍。

內地要擴大資本市場高水平制度型開放，推動滬深港通互聯互通擴大標的、優化交易日歷落地，深化內地與香港資本市場務實合作。港交所00388)連續兩日反彈，升越10天線至238元水平整固。如看好港交，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交認購證24747)，行使價350.2元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

中國平安（02318）股價上升，在10天線約50.6元水平整固。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證57698)，收回價60.2元，2022年12月到期，實際槓桿5倍。

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